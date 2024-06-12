Велика Палата Верховного суду не стала втретє розглядати справу "Укрінкому" та повернула її банкрутній палаті ВС

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання

Велика Палата Верховного суду повернула справу про банкрутство "Укрінком" на розгляд колегії суддів банкрутної палати ВС.

Таким чином судді Великої палати ВС відмовились втретє приймати рішення по справі "Укрінкому". Судді не побачили для цього підстав, зважаючи на вже наявні рішення по цій справі.

Про це йдеться в ухвалі Великої Палати Верховного суду від 15 травня 2024 року у справі № 913/266/20, яка опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Велика Палата Верховного суду нагадала колегам з банкрутної палати, що вже ухвалювала рішення по згаданій справі і підстав відступати від своїх попередніх висновків вона не бачить.

"Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку як про відсутність підстав для передачі справи на її розгляд, так і про недоцільність розгляду справи № 913/266/20 Великою Палатою Верховного Суду і повернення справи відповідній палаті Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для розгляду в порядку частини шостої статті 303 ГПК України", — йдеться в ухвалі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Також, як зазначив у своєму рішенні Велика палата ВС, "Справа, повернута на розгляд колегії (палати, об`єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати", — підкреслив суд.

Як повідомлялося раніше, Колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України за підсумками розгляду резонансної справи №913/266/20 про банкрутство "Укрінкому" вирішила по-новому направити скаргу на розгляд Великої палати ВСУ. Відповідне рішення судді ухвалили за підсумками слухання справи у середу, 20 березня.

Тоді під час засідання представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Юрій Шевченко заявив, що у ФГВФО заперечують проти передачі справи до Великої Палати, "тому що раніше вона про правовідносини "УКРІНБАНКУ" і "Укрінкому" вже висловилася".

Зазначимо, у рішенні від 2019 р. Велика палата ВСУ визнала, що реорганізація ПАТ "УКРІНБАНК" в ПАТ "Укрінком" відбулась з порушенням встановленого порядку, без погодження з НБУ, і що фінкомпанія так і не набула прав банку.

В.о. уповноваженої особи "УКРІНБАНКу", адвокат Людмила Коваль під час слухання додала, що незрозуміло, якими статтями Господарського кодексу керується колегія, переносячи справу знову до Великою Палати, а "висновки Великої Палати від 10 грудня 2019 року є усталеними та системними".

У цій ухвалі від 2019 р. Велика палата зазначила, що виведення такого банку з ринку має продовжуватися Фондом гарантування. Досить детально ця постанова на всі питання (щодо правонаступництва. — Ред.) відповіла. Хочу нагадати, що справа про банкрутство порушена з усіма ознаками зловживання правом, оскільки на розгляд ставляться глобальні питання щодо того, хто має управляти активами банку, як банк має ліквідовуватися. При тому, що є встановлена законом процедура. При чому її (процедуру банкрутства. — Ред.) ініційовано за несплату 100 тисяч гривень за ремонт. Такі дії по затягуванню розгляду справи та неодноразовими повторами тих самих аргументів, на які Велика палата дала відповіді, вважаю виключно затягуванням розгляду справи, що призводить до збитків кредиторів банку, а також вкладників, які чекають на задоволення своїх вимог", — заявила Коваль.

Як повідомлялось, 24 грудня 2015-го Національний банк України ухвалив рішення "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "УКРІНБАНК" до категорії неплатоспроможних"; 25 грудня 2015 р. ФГВФО запровадив у банку тимчасову адміністрацію. На сьогодні вкладникам ПАТ "УКРІНБАНК" Фонд виплатив вже 1,76 млрд грн за рахунок коштів, запозичених у держави.

Також "Телеграф" писав, що у 2016-му колишні власники банку ініціювали декілька судових процесів з оскарження процедури його виведення з ринку, а 13 липня 2016 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) внесли зміни, якими юридичну особу ПАТ "УКРІНБАНК" перереєстрували як ПАТ "Укрінком" — небанківську юридичну особу за новою юридичною адресою. При цьому активи ПАТ "УКРІНБАНК" були виведені під контроль ПАТ "Укрінком", внаслідок чого розрахунки з кредиторами зупинились.

Нинішню ситуацію з ПАТ "Укрінком" у Фонді гарантування вкладів розцінюють як намагання відправити "Укрінком" у контрольоване банкрутство, і таким чином остаточно позбутись боргових зобов’язань перед державою та кредиторами банку.