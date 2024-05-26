Экономическое бронирование в Украине: председатель Верховной рады скептически оценил инициативу

Экономическое бронирование можно поддержать только при равноправии

Введение в Украине экономического бронирования от мобилизации вряд ли сработает так, как хотят его инициаторы. В большинстве стран, где в свое время пытались внедрить подобную идею, она не сработала.

Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире Национального телемарафона. По его словам, инициаторы экономического бронирования потеряли логику мобилизационного процесса.

"За красивым пафосным названием у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов… У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где бы это сработало", – отметил спикер парламента.

Стефанчук добавил, что поддержал бы идею экономического бронирования при условии того, что будет обеспечено равноправие всех граждан перед обязанностью защищать родину. Нужен более справедливый подход.

Как писал "Телеграф", в комитете по вопросам экономического развития Верховной Рады инициативная группа выдвинула предложения по экономическому бронированию от мобилизации. Суть состоит в том, чтобы работодатель имел право самостоятельно определить важных работников и оплатить 20 000 грн. в месяц военного сбора за каждого из них.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские компании начали соревноваться за сотрудников и предлагать бронирование на Work.ua. Журналисты обнаружили бронь в вакансиях мойщика тары, охранника в Novus и кассира в "Фокстроте".