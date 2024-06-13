"Спасибо за честь, дайте самолеты": забавное видео встречи Байдена с Зеленским завирусилось в сети

Американский лидер приятно удивил украинцев

Президент США Джо Байден на саммите с лидерами стран G7 встретился с Владимиром Зеленским. Перед началом переговоров он отдал честь украинскому лидеру.

Видео трогательного поступка американского президента завирусилось в сети. Украинцы шутят, что теперь пора бы дать и самолеты.

На полном видео видно, что сперва Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Затем его тепло поприветствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. После этого Зеленский позировал для журналистов в компании премьера Великобритании Риши Сунака. Когда все лидеры стран G7 сели за стол переговоров, к ним присоединился и президент США Джо Байден.

Подойдя к своему стулу, он отдал честь Владимиру Зеленскому, а только потом сел на свое место.

Украинцы оценили поступок американского лидера. Но некоторые сделали ему замечание, мол к пустой голове руку не прикладывают. Имеется в виду, к непокрытой голове, без головного убора.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Британия объявит о новом пакете помощи Украине на саммите G7. Сумма помощи достаточно весомая — 309 млн долларов.