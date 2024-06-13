Великобритания на саммите G7 объявит о выделении новой помощи Украине: сумма весомая

Помощь от Британии будет направлена на гуманитарные и реконструкционные цели

Премьер-министр Британии Риши Сунак планирует на саммите G7 в Италии объявить о новой помощи Украине. Сумма помощи будет достаточно весомой – 242 млн фунтов стерлингов (эквивалент 309 млн долларов), а пойдет она на гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности Украины.

Об этом сообщил сайт правительства Британии. Как говорится в сообщении, помощь будет предоставлена на цели восстановления и реконструкции Украины, а не для приобретения вооружения.

"Помощь демонстрирует неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и нашу гибкость в реагировании на неотложные нужды, вызванные российской агрессией… критически важная энергетическая инфраструктура пострадала от интенсивных российских ракетных ударов и бомбардировок в последние несколько месяцев", — говорится в правительстве.

Также отмечается, что во время саммита Сунак будет работать вместе с партнерами по согласованию использования замороженных активов российского террористического режима для поддержки Украины. Сейчас стоимость российских активов, находящихся в юрисдикции стран Большой семерки, составляет 285 млрд долларов США.

"Мы должны быть решительными и креативными в наших усилиях в поддержку Украины и прекращение незаконной войны Путина в этот критический момент. Великобритания остается в авангарде международной реакции, как это было изначально. Мы должны перейти от "столько, сколько будет нужно" к "чего бы это ни стоило", если мы хотим положить конец этой незаконной войне", – заявил Сунак.

Напомним, что на саммите G7, который состоится 13-14 июня, будет подниматься вопрос о замороженных российских активах. В частности, лидеры государств будут изучать возможность использования доходов и самих активов РФ для оборонных целей.

Между тем между правительствами США и европейских стран возникло большое расхождение относительно плана предоставления большого займа Украине на 50 миллиардов долларов с использованием российских активов. Поэтому переговоры по этому поводу будут продолжаться уже после саммита G7, который будет проходить на этой неделе, и опасно приблизятся к выборам в США.