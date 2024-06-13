"Дякую за честь, дайте літаки": кумедне відео зустрічі Байдена з Зеленським завірусилося в мережі

Американський лідер приємно здивував українців

Президент США Джо Байден на саміті з лідерами країн G7 зустрівся з Володимиром Зеленським. Перед початком переговорів він надав честь українському лідеру.

Відео зворушливого вчинку американського президента завірусилося у мережі. Українці жартують, що тепер настав час дати й літаки.

На повному відео видно, що спочатку Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Потім його тепло привітали прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Після цього Зеленський позував для журналістів у компанії прем’єра Великої Британії Ріші Сунака. Коли всі лідери країн G7 сіли за стіл переговорів, до них приєднався президент США Джо Байден.

Підійшовши до свого стільця, він віддав честь Володимиру Зеленському, а тільки потім сів на своє місце.

Українці оцінили вчинок американського лідера. Але деякі зробили йому зауваження, мовляв, до порожньої голови руку не прикладають. Мається на увазі до непокритої голови, без головного убору.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Британія оголосить новий пакет допомоги Україні на саміті G7. Сума допомоги досить вагома – 309 млн доларів.