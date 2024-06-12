Официально: Зеленский и Байден проведут встречу в рамках саммита G7

Во время саммита G7 США планируют продемонстрировать "непреклонную поддержку" Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден проведут 13 июня встречу на полях саммита G7 в Италии. После саммита планируется совместная пресс-конференция обоих лидеров.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 11 июня. По его словам, встреча будет посвящена обсуждению текущей и будущей поддержки Украины.

"В четверг президент Байден и президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера — президент Байден и президент Зеленский — примут участие в пресс-конференции", — отметил Кирби.

Он добавил, что во время саммита G7 США планируют продемонстрировать "непреклонную поддержку" Украине. Российский диктатор Владимир Путин должен увидеть, что время не на его стороне. А наступление российских террористов грозит не только Украине, но и Европе. Также Кирби пообещал, что на саммите будут объявлены новые шаги по направлению замороженных активов РФ Украине.

"Мы сделаем смелые шаги, чтобы показать Путину, что время не на его стороне и что он не может переждать нашу поддержку в борьбе Украины за свободу" – резюмировал он.

Напомним, что в конце апреля Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов России. Речь идет о 300 млрд долларов. Однако в Европе не поддержали это решение, а позже вообще предложили вернуть деньги России. Но при условии, что она не будет претендовать на украинские территории. На Западе боятся распоряжаться деньгами России, поскольку опасаются возмездия Путина.

А 8 мая 27 послов стран-членов Евросоюза приняли решение о том, что Украине будут направлены проценты от замороженных российских активов. Окончательное решение по этому вопросу примет Совет Европейского Союза.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что окончательное решение по конфискации российских активов планируют объявить на саммите G7. Он состоится в начале июня.

В Украине, тем временем, считают, что доходы от замороженных активов российских террористов в размере в три миллиарда евро в год, которые Европейский Союз планирует передавать Украине – это "почти ничто" в масштабах войны. Для победы Украине необходимо финансирование на сотни миллиардов.