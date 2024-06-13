Замороженные российские активы будут работать на Украину: на саммите G7 объявят о важном решении (обновлено)

Средства могут быть использованы для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины

Украина получит еще 50 миллионов долларов помощи под проценты от российских замороженных активов. Средства должны поступить до конца 2024 года, а объявить об этом планируется на саммите G7 в Италии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе. Страны "Большой семерки" будут давать Украине кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли, полученной от заблокированных средств. Речь идет примерно о 280 миллиардах долларов, большая часть которых заблокирована в Европе.

"Ожидается, что сделка окажет критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе и поможет покрыть ее потребности в финансировании до 2025 года и в последующий период", — сказано в статье.

UPD Министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что 50 млрд долларов поступят Украине из замороженных активов РФ. В соцсети X он написал, что сейчас идет работа над деталями.

"Хорошие новости от G7: Еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем проценты из замороженных активов — умный инструмент, демонстрирующий Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов", — говорится в сообщении.

Собеседники пояснили, что в соответствии с соглашением, которое, должно быть подписано на саммите в Италии, США, Европейский Союз и другие страны предоставят Украине кредит, а для возврата денег будут использоваться доходы от российских активов.

В частности Канада готова выделить 5 миллиардов канадских долларов (3,6 миллиарда долларов США) на финансирование этой инициативы. Об этом сообщил представитель канадского правительства.

Отмечается, что кредиты будут структурированы по-разному в зависимости от внутренних процедур каждого участника. При этом, каждая страна будет нести риск, если замороженные активы принесут меньшую прибыль, чем предполагалось.

По словам источников, окончательные технические детали будут согласованы после саммита. Помощь может быть использована для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Специфика сделки может измениться, когда лидеры стран встретятся на саммите.

"Поступления от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 миллиардов евро в год. ЕС уже согласился предоставлять Украине прибыль два раза в год, но принятая инициатива под руководством США обеспечивает поддержку, а также защищает помощь от политических сдвигов по обе стороны Атлантики в год многочисленных выборов", — пишет Bloomberg.

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