Тысячи солнечных панелей: в Европе рассказали, как помогут Украине пережить сложную зиму

Основная задача – восстановить и децентрализовать генерацию электроэнергии для Украины

Украина получит от Запада тысячи солнечных панелей. Кроме того, согласно плану Ukrainian Facility, Киев получит до конца июня 1,9 миллиарда евро.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции URC-2024 в Берлине, передает корреспондент "Телеграфа".

По ее словам, общая задача Запада и украинской власти – восстановить и децентрализовать генерацию электроэнергии для Украины. Именно поэтому Украина к зиме получит тысячи солнечных панелей.

Ukraine Facility — это фонд, созданный для того, чтобы помочь Украине в ее усилиях по восстановлению, реконструкции и модернизации. ЕС запускает новый механизм поддержки Киева в период с 2024 по 2027 годы. Он обеспечит Украине гарантированной финансовой помощью в течение этого периода.

"Европа будет на стороне Украины каждый день войны и каждый день после нее. Европа верна своему слову. Мы продолжим предоставлять столь необходимое финансирование и предсказуемость нашему смелому партнеру и амбициозному члену", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал "Телеграф", Европейская комиссия 7 июня рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом месяце, то есть до того, как Венгрия начнет председательство в Совете ЕС в июле. Киев выполнил предварительные условия.