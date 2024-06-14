Скандал с незаконным изъятием врачами органов для трансплантации: СМИ назвали имя задержанного экс-замминистра

Из-за громкого дела

В конце мая СМИ сообщили о задержании экс-замминистра и группы врачей, которые якобы незаконно изымали органы для трансплантации. Стало известно имя задержанного бывшего заместителя министра — это Михаил Загрийчук.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники. Он был заместителем у министра Зоряны Скалецкой (август 2019 — март 2020). Нынешняя должность Загрийчука — заведующий трансплантацией и хирургией органов брюшной полости в Институте сердца, который возглавляет Борис Тодуров.

Фото: Facebook Михаила Загрийчука

Также в преступную группу входило еще 10 врачей — речь якобы идет о медиках ГУ "Институт сердца Минздрава Украины", КП "Волынская областная клиническая больница" и КНП "Центральная городская клиническая больница" города Киева.

Их обвиняют в организации схемы "незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости от правонарушителей с целью их дальнейшей трансплантации". По этому факту начато уголовное производство по ч.1,2 ст.255, ч.5 ст.143 и ч.3 ст.362 Уголовного кодекса Украины – нарушение порядка трансплантации анатомических материалов человека, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней. Всем участникам схемы сообщили о подозрении.

По данным двух собеседников издания, знакомых с вопросом, следствие подозревает, что группа медиков продавала очередь на транплантацию. В схеме были замешаны и получали деньги трансплант-координаторы. Действия подозреваемых были якобы направлены на то, чтобы органы для пересадок получал именно Институте сердца. Речь идет о вмешательстве в ЕГИСТ — Единую государственную информационную систему трансплантации.

"Если очередь движется, это точно не бесплатно для того, ради кого ее подвигали", — отметил один из собеседников издания.

По словам источников, следователи долго вели это дело. Для разоблачения использовались технические средства для прослушивания.

В приемной Бориса Тодурова отказались комментировать ситуацию. Там порекомендовали обращаться в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что скандал имеет негативные последствия для пациентов. Из-за громкого дела и задержания врачей в Украине две недели не проводят пересадки органов. Один из собеседников заявил, что "врачи боятся".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре 2023 года украинские трансплантологи вторично пересадили печень пациенту со сложным диагнозом и спасти ему жизнь. Такая специфическая и сложная операция – первый успешный опыт украинских врачей.