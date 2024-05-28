Волонтер из Харькова умер в Полтаве из-за халатности врачей: подробности от СМИ

Полтавская больница отказалась госпитализировать больного мужчину

Из-за халатности врачей в Полтаве умер известный волонтер, харьковчанин Евгений. Он разрабатывал тактическую одежду для военных.

Об этом сообщила его коллега мастерская Елена Запорожан. Подробности трагического события она рассказала в Facebook.

Так, по ее словам, Евгений был конструктором и мастером одежды класса люкс.

Елена Запорожан рассказала, что 25 мая мужчина позвонил в мастерскую и предупредил, что у него высокая температура, поэтому на работу он не выйдет. Уже 27 мая скорая по подозрению на аппендицит доставила Евгения в КП "Полтавская центральная районная больница Полтавского городского совета". Там ему диагностировали пневмонию, но отказались лечить. С острой болью и в тяжелом состоянии, не оказав никакой помощи, мужчину отправили к семейному врачу по месту жительства.

Евгений смог дойти только до лавки рядом с приемным отделением. Его встретила коллега и отвезла во 2-ю городскую больницу. Там мужчину немедленно госпитализировали в терапию и начали лечение в срочном порядке. Позже перевели в реанимацию. Этой ночью Евгений скончался.

Елена Запорожан, находясь со своим коллегой в ЦРБ, поинтересовалась у медработницы хирургии, почему волонтеру не оказывают помощь. Дальнейший диалог она опубликовала в соцсети:

– А вы не видели? Почему вы его выгнали?

— Ну, мы ургентны по хирургии, а у него ничего такого не обнаружили.

— Вы видите, что он не может идти? Почему вы ему хотя бы обезболивающее не укололи?

– Я могу уколоть, мне не трудно, пойдите в аптеку купите.

– Если вы не нашли ничего в хирургии, почему не госпитализировали в терапию? Вы его тупо выставили, хотя вы поняли, что человеку очень плохо.

— Ну, я вам могу посоветовать сходить к заведующей терапией и по-человечески попросить ее.

Местное издание "Полтавщина" отмечает, что после проведения вскрытия врачи окончательно определят причину смерти.

Волонтеру Евгению было 49 лет. У него остались сын и жена, проживающие в Полтаве.

Полтавский городской совет пока не отреагировал на событие. С главным медиком Полтавы Сергеем Котовым и секретарем горсовета Екатериной Ямщиковой журналисты до сих пор связаться не смогли.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Краматорске простились с погибшим молодым воином.