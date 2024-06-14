Скандал із незаконним вилученням лікарями органів для трансплантації: ЗМІ назвали ім’я затриманого ексзаступника міністра

Через гучну справу зупинилися трансплантації

Наприкінці травня ЗМІ повідомили про затримання ексзаступника міністра та групи лікарів, які нібито незаконно вилучали органи для трансплантації. Стало відоме ім’я затриманого колишнього заступника міністра – це Михайло Загрійчук.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на власні джерела. Він був заступником у міністра Зоряни Скалецької (серпень 2019 – березень 2020). Нинішня посада Загрійчука — завідувач трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, який очолює Борис Тодуров.

Фото: Facebook Михайла Загрійчука

Також до злочинної групи входило ще 10 лікарів — нібито йдеться про медиків ГУ "Інститут серця МОЗ України", КП "Волинська обласна клінічна лікарня" та КНП "Центральна міська клінічна лікарня" міста Києва.

Їх звинувачують в організації схеми "незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників з метою їхньої подальшої трансплантації". За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1,2 ст.255, ч.5 ст.143 та ч.3 ст.362 Кримінального кодексу України – порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ньому та несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Всім учасникам схеми повідомили про підозру.

За даними двох співрозмовників видання, знайомих із питанням, слідство підозрює, що група медиків продавала чергу на транплантацію. У схемі були замішані та отримували гроші трансплант-координатори. Дії підозрюваних нібито були спрямовані на те, щоб органи для пересадок отримував саме Інститут серця. Йдеться про втручання до ЄДІСТу — Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

"Якщо черга рухається, це точно не безкоштовно для того, заради кого її спонукали", — зазначив один із співрозмовників видання.

За словами джерел, слідчі довго вели цю справу. Для викриття використовувалися технічні засоби для прослуховування.

У приймальні Бориса Тодурова відмовилися коментувати ситуацію. Там порекомендували звертатися до правоохоронних органів.

Слід зазначити, що скандал має негативні наслідки для пацієнтів. Через гучну справу та затримання лікарів в Україні два тижні не проводять пересадки органів. Один зі співрозмовників заявив, що "лікарі бояться".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні 2023 року українські трансплантологи вдруге пересадили печінку пацієнтові зі складним діагнозом та врятували йому життя. Така специфічна та складна операція – перший успішний досвід українських лікарів.