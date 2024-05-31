Незаконно изымали органы для трансплантации: СМИ сообщили о задержании экс-замминистра и группы врачей

Подозреваемым уже объявили подозрение

В Украине разоблачили преступную организацию, занимавшуюся незаконным изъятием анатомических материалов у людей. В последствии их использовали для трансплантации.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Отмечается, что в эту группу входили бывший заместитель министра здравоохранения и еще десять врачей.

По данным издания, сообщниками экс-замминистра здравоохранения были врачи ГУ "Институт сердца Минздрава Украины", КП "Волынская областная клиническая больница" и КНП "Центральная городская клиническая больница" Киева. Их обвиняют в организации схемы незаконного извлечения анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости от правонарушителей с целью их дальнейшей трансплантации.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1,2 ст.255, ч.5 ст.143 и ч.3 ст.362 УК Украины (нарушение установленного законом порядка трансплантации анатомических материалов человека, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней. Всем одиннадцати участникам организации объявлено подозрение.

Следует отметить, что издание не называет имен подозреваемых. Кроме того, официально правоохранительные органы не сообщали о разоблачении этой преступной группы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре 2023 года украинские трансплантологи вторично пересадили печень пациенту со сложным диагнозом и спасти ему жизнь. Такая специфическая и сложная операция – первый успешный опыт украинских врачей.