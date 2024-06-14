Смертоносні "Іриски" та хижі "Леопарди": Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Список може потішити

У п’ятницю, 14 червня, Німеччина, яка раніше пообіцяла передати батарею ППО Patriot, оголосила про новий черговий пакет військової допомоги для України. Деякі позиції з нього особливо тішать: танки "Leopard 1A1", ЗРК IRIS-T та реактивні артилерійські системи HIMARS.

Про це стало відомо з офіційного сайту уряду Німеччини. "Смаколики" для військових ЗСУ мають надійти найближчим часом.

"Наразі близько 5 млрд євро (у 2023 р.) і близько 1,6 млрд євро (у 2022 р.) вже надійшли на військову підтримку України. Ще 2,9 мільярда євро було видано в перші два роки війни як дозволи на поставки, які будуть здійснені між 2025 і 2028 роками", — йдеться в повідомленні уряду.

До пакету увійшли:

10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;

20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;

зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM;

зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS;

3 реактивні артилерійські системи HIMARS;

броньовані інженерні машини Dachs;

броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;

16 паливозаправників

Крім того, Німеччина у новому пакеті допомоги передасть боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також різне IT-обладнання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Німеччині похвалили Київ та звернулися до членів Євросоюзу. Мова про те, що німецький уряд вважає, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку дискусій щодо свого вступу до Європейського Союзу.