Вступление Украины в ЕС: в Германии похвалили Киев и обратились к членам Евросоюза

Украина подала заявку на вступление вскоре после полномасштабного вторжения России

В правительстве Германии считают, что Украина выполнила требования по реформам, необходимым для начала дискуссий о своем вступлении в Европейский Союз. Там призвали не затягивать с согласованием переговорных рамок.

"По мнению правительства Германии, Украина выполняет все требования, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в ЕС в июне. Поэтому мы призываем все государства-члены быстро согласовать рамки переговоров", — заявила государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман агентству dpa.

Как известно, лидеры стран ЕС в декабре пришли к соглашению начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз и подтвердили свое обязательство продолжать оказывать решительную поддержку стране и ее народу столько, сколько необходимо. Однако согласно выводам последнего отчета Еврокомиссии, Украина не выполняет требований по некоторым реформам, особенно в борьбе с коррупцией и защите меньшинств.

Отмечается, что послы европейских стран планируют на следующей неделе встретиться для обсуждения рамок переговоров о вступлении Украины в ЕС. Ожидается, что тормозить этот процесс может Венгрия.

Напомним, недавно Politico со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, написало, что в Европейском союзе настаивают на том, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались уже в июне. Европейские и украинские дипломаты интенсивно работают, пытаясь убедить Венгрию дать на это свое согласие.