Рада приняла закон: английский стал официальным языком международного общения в Украине, кто обязан выучить

Это важное нововведение для некоторых органов

Верховная Рада Украины 4 июня 2024 года во втором чтении приняла законопроект об английском языке как одном из языков международного общения в Украине. "За" проголосовали 236 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Рада приняла законопроект об английском языке

«Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9432 об английском языке. За — 236.

Законопроект предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также будут определены категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык», — написал Гончаренко.

Законопроект об английском языке внесет несколько важных изменений. Он приобретет официальный статус языка международного общения, а это означает, что сотрудники определенных органов должны будут владеть им на достаточном уровне.

Кто должен знать английский язык

Нардеп написал, что категории должностей будут определены. В первом чтении, состоявшемся в ноябре 2023 года, уже был приблизительный перечень. В нем говорилось, что английский язык должны знать сотрудники:

органов государственной власти и местного самоуправления;

пограничной службы;

подразделений экстренной помощи населению и учреждений здравоохранения;

сферы образования и науки;

транспортной сферы.

Скорее всего, список будет идентичен предыдущему. Когда закон вступит в силу, кандидатов на определенные должности будут тестировать на знание английского языка. Это будет обязательным условием.

Напомним, что в первом чтении законопроекта об английском языке была спорная норма о дубляже. Она запрещала украинский дубляж англоязычных фильмов. Из-за общественного резонанса ее сняли с рассмотрения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Рада поддержала законопроект Правительства о повышении акцизов на сигареты. Стоимость последних существенно вырастет.