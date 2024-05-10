Дело о хищении миллионов: суд избрал меру пресечения "слуге народа"

Нардеп обвиняется в незаконном хищении более 11 млн грн

Нардепу Андрею Клочко, подозреваемому в незаконном хищении 11 млн грн, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения. Речь идет о залоге на сумму 12 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Отмечается, что депутат также не может уезжать за пределы Киева и общаться со свидетелями дела.

Заметим, что в сообщении не раскрывается имя подозреваемого. Однако, опираясь на материалы дела, можно сделать вывод, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Клочко.

"10 мая следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн", – пишет пресс-служба.

Согласно постановлению подозреваемый должен прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду. Не может выезжать за пределы Киева без разрешения правоохранителей, должен сдать паспорта и воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

Не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения залог должен быть внесен.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, – до 10 июля.

Напомним, что 2 мая народному депутату от "Слуги народа" Андрею Клочко НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн.

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