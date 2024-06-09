Сколько миллиардов разворовали на строительстве фортификаций: нардеп озвучил сумасшедшие суммы

Парламентская комиссия заслушала чиновников

Открыто уже около 30 уголовных производств по растрате средств при строительстве фортификационных сооружений. Общая сумма средств, фигурирующих в производствах, составляет 20 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", секретарь парламентской временной следственной комиссии по вопросам фортификаций и закупки БПЛА Михаил Бондарь, пишет "Прямой". Он рассказал о том, что удалось узнать комиссии, члены которой заслушали министров и заместителей министров.

По словам Бондаря, на заседании присутствовали представители Минобороны, Минстратегпрома, Министерства внутренних дел и других департаментов и подразделений. Он подчеркнул, что депутаты пытались выяснить, сколько средств было выделено на строительство фортификаций и на закупку БПЛА.

Народный депутат отметил, что распорядителем львиной доли средств, выделенных на закупку дронов, является Госспецсвязи, а не профильное министерство. По его словам, комиссия также пыталась выяснить, почему этим должно заниматься именно Госспецсвязи, а не департамент Министерства обороны.

"К сожалению, мы услышали немного плавающих ответов, что Госспецсвязи может закупать те товары, которые не классифицируются, потому что идет классификация, прохождение различных сертификаций. Как аргументирует Госспецсвязи, им разрешается закупать без классификации. То есть выбирать фактически по своему усмотрению это изделие и у кого его покупать", – сообщил Бондарь.

В то же время, по его словам, выяснилось, что заказчиком закупок напрямую выступают ГУР, СБУ и бригады ВСУ. Нардеп отметил, что фактически они и указывают, у какого производителя Госспецсвязи должна закупать.

"Суммы, которые Госспецсвязи сейчас имеет, которые должны поступить до конца года – это 42 миллиарда с 2024 года. Это 16 миллиардов переходных от 40 миллиардов с 2023 года. И 5 миллиардов – это из спецфонда. То есть в общем – это 63 миллиарда", – сообщил секретарь ВСК.

Бондарь также сообщил, что в настоящее время определены 25 распорядителей бюджетных средств на строительство фортификаций. Это областные военные администрации, а также Минобороны и Агентство по восстановлению.

"Сейчас уже открыто около 30 уголовных производств по растрате средств при построении фортификационных сооружений. Члены комиссии от "Слуг народа", услышав такие цифры, сразу попытались защищать распорядителей средств. А львиная доля – это военно-гражданские администрации – это вертикаль президента", – сообщил Бондарь.

По его словам, общая сумма средств, фигурирующих в производствах – 20 млрд грн. Нардеп подчеркнул, что во время войны причастные к хищению должны быть привлечены к ответственности с конфискацией, лишением свободы и с тем, чтобы они не имели возможности годами, а то и пожизненно занимать столь высокие должности.

Напомним, 22 мая Верховная Рада создала временную следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов в Украине, в которую вошли, в частности, двое нардепов из "Реестра предателей" Движения "ЧЕСТНО". Кроме них есть еще две интересных личности.