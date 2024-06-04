Важнейшее дело дня: Рада готовит обращение к Правительству из-за футболок, украинцы возмущены

Стефанчука не устраивает дресс-код чиновников

Во вторник, 4 июня, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук дал задачу подготовить обращение к правительству. Оно касается одежды.

Стефанчук хочет, чтобы чиновники приходили на выступления в Раду в деловой одежде. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

"Спикер дал задачу подготовить обращение к Правительству, чтобы их представители приходили в нормальной одежде (деловой) на выступления по законам.

Потому что постоянно то в футболках, то в спортивных костюмах приходят», — написал Железняк.

Пользователи уже отреагировали на это "важнейшее дело дня". Украинцы возмущены, что спикер Рады обращает внимание на такие мелочи как одежда. В комментариях указывают, что главное, чтобы люди были специалистами.

Нашлись пользователи, разделяющие мнение Стефанчука. Они считают, что было бы нелишним обязать носить одежду официального стиля представителей всех органов государственной власти.

Традиционно в комментариях шутили. В частности, о заказе спецодежды "на несколько миллионов" или "для клоунов".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада приняла важное решение по английскому языку. На заседании 4 июня был принят законопроект, предоставляющий ему официальный статус языка международного общения. Это означает, что он станет обязательным для изучения для многих специалистов.