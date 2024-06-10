"Возможно, через неделю или больше": почему в Раде не спешат рассматривать законопроект о военной полиции

5 июня Верховная Рада приняла решение отозвать документ

Министерство обороны требует от Верховной Рады "безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о военной полиции". Но парламентарии не уверены, что это произойдет в ближайшее время, говорится в материале "Телеграфа".

Андрей Осадчук, народный депутат от фракции "Голос", выражает свое замечание относительно соблюдения прав граждан в данном законопроекте. Также он считает, что создание нового военного правоохранительного органа может негативно восприняться обществом, в котором и так негативно относятся к ТЦК, несмотря на военное положение.

"Но сами инициаторы закона утверждают, что это не совсем полиция, а, как они сказали дословно, — это такой гибридный орган. Что вызвало у меня очень грустную улыбку. Почему? Потому что в таких вопросах гибридов не может быть. Если мы что-то называем полицией, это должна быть полиция, это должен быть полноценный правоохранительный орган с полным комплектом полномочий", — комментирует парламентарий "Телеграфа".

Источник "Телеграфа" в провластной фракции "Слуга народа" говорит, что против законопроекта о военной полиции выступают"много демократически настроенных коллег, "Голос" против, много в "Слуге народа"".

"Для этих людей призывы Минобороны не действуют", — добавляет он.

Когда парламент вернется к рассмотрению документа, пока неизвестно. Депутат Осадчук прогнозирует, что это может произойти "в лучшем случае через неделю".

Напомним, что законопроект о Военной полиции был снят с рассмотрения 5 июня. Причиной стало отсутствие всеобщей картины военной юстиции.