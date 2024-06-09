Ношеное нижнее белье вместо результата: в соцсетях разгорелся скандал с известной блогершей

Оказалось, что у нее много недовольных клиентов

В соцсети TikTok разгорается скандал вокруг услуг известного маркетолога Елены Рожик, предоставляющей услугам владельцам бизнеса, которые продвигают свои онлайн-магазины в этой соцсети. Одна из владелиц магазина одежды пожаловалась на качество услуг, которые получила за 2 тысячи долларов.

Владелица магазина записала видео, в которых рассказала о своем опыте сотрудничества с Еленой Рожик. Она заявила, что вместо результата получила ношеное нижнее белье.

Первый месяц сотрудничества с Рожиком

Бизнесвумен рассказала, что в начале сотрудничества она договаривалась, что получит 30 видео на каждый день. Она хотела, чтобы они собрали от 300 до 500 тысяч просмотров. Так как владелица магазина раньше сама занималась продвижением своего магазина в TikTok, она знает, сколько ей нужно просмотров для оптимального количества продаж. Владелица бизнеса также отправила две большие посылки с отшитой одеждой для съемки.

В первый месяц заказчица не получила желаемых результатов. Всего для нее сняли 25 видео вместо 30. К тому же, общее количество просмотров было всего 90 тысяч.

Елена Рожик сказала, что это был тестовый месяц. Владелица магазина возмутилась, что ей этого не сказали раньше времени, однако решила продолжить сотрудничество с известной блогершей и маркетологиней.

Серьезные проблемы начались на второй месяц сотрудничества

Владелица магазина попросила разбить оплату на две части. Сначала она оплатила разработку сценариев, а затем съемку видео.

Качество роликов не устраивало заказчицу. Она регулярно отправляла их с правками, но большинство видео бросали повторно без поправок. Поэтому и начался конфликт.

Уже в этот момент владелица бизнеса нашла страницы других клиентов Рожик. Они тоже жаловались на сотрудничество с маркетологом.

Затем начался конфликт из-за того, что в команде маркетологи не могли посчитать, сколько роликов уже сняли. Заказчица уверяла, что с пакета в 35 видео сняли только 27. В команде Рожик утверждали, что должны отправить два видео, а все остальные уже есть.

Затем маркетологиня лично пригласила заказчицу на видеозвонок. Она принесла извинения и признала, что качественного контента у нее сейчас нет.

Владелица бизнеса возмутилась, когда Рожик сказала: "Мне жаль, что стратегия не сработала". Маркетолог также предлагала написать бесплатную стратегию, но клиентка отказалась.

Заказчица опубликовала видео, чтобы рассказать о своем опыте. Она рассказала, что Рожик предложила вернуть деньги за один месяц сотрудничества и реквизит. В сумме получилось бы около 50 тысяч гривен. Но авторка видео будто бы отказалась.

Относительно реквизита есть интересный нюанс. Владелица интернет-магазина рассказала, что ей вернули вещи в ужасном состоянии и что якобы те вещи были будто из секонд-хенда. А еще она нашла в посылке ношеное нижнее белье, хотя точно не отправляла его маркетологу.

Под видео было много гневных комментариев. Среди комментаторов были и бывшие клиенты Рожик.

Маркетологиня Елена Рожик дала эксклюзивный комментарий "Телеграфу" по поводу этого скандала. Она сказала, что признала в видео, что просрочила дедлайны, и вернула деньги клиентке.

"Я комментировала это на своей странице: с нашей стороны действительно была просрочка дедлайнов, за что мы вернули средства (еще до видео)", — ответила Рожик.

Кто такая Елена Рожик

Елена Рожик является достаточно известным контент-маркетологом. Она позиционирует себя как эксперт по продвижению в TikTok. Она дает консультации под ключ, предоставляет услугу сопровождения и продает миникурс по продажам. Имеет в Instagram более 63 тысяч подписчиков, а в TikTok ― более 509 тыс.

В соцсетях регулярно показывает успешные кейсы своих клиентов и публикует фото из путешествий. В декабре 2023 года ее приглашали спикером на онлайн-мероприятие "Дия. Бизнес".

Ее пригласили как эксперта на мероприятие для предпринимателей

Как пишут в соцсетях ее клиенты, она берет за сопровождение тысячу долларов в месяц. Также она дает консультации по 300 евро, а сейчас продает миникурс для более широкой аудитории за 990 грн.

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