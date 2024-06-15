Лайкнул пост блогера-беглеца? В сети разгорелся скандал вокруг Залужного

Пользователи соцсети обнародовали скриншоты

В сети разгорелся скандал вокруг бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Пользователи соцсети заметили, что он якобы поставил лайк под постом блогера Мирослава Олешко в Facebook о том, что украинцы стали "заложниками вечной войны".

Впоследствии Олешко якобы удалил это сообщение. Но пользователи успели сделать скриншоты, на которых сохранился и сам пост и лайк под ним, который якобы был поставлен с верифицированного аккаунта Залужного.

Как видно на скриншоте, в посте говорится о заявлении российского диктатора Владимира Путина об условиях для переговоров с Украиной. Автор сообщения критикует действия президента Владимира Зеленского и в итоге отмечает, что "мы стали заложниками вечной войны".

Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, действительно ли Залужный ставил лайк под этим постом. Пока отсутствует и реакция сторон. Между тем, некоторые пользователи соцсети высказали мнение, что бывший главком мог поставить лайк случайно во время просмотра ленты в Facebook.

Кто такой Мирослав Олешко

Блогер Олешко известен тем, что из-за границы призвал мужчин скрываться от мобилизации. По данным СМИ, он мог сбежать из Украины за 15 тысяч долларов.

В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении по двум статьям: за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований и сознательное использование подложного документа. Согласно материалам дела, Олешко после подтверждения пригодности к военной службе и вызова в ТЦК покинул территорию Украины в августе 2023 года на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.

Напомним, 8 февраля президент уволил Залужного и назначил на его место Александра Сырского. А 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на должность посла Украины в Великобритании.

Официально послом в Британии Залужный стал 9 мая после указа президента Зеленского. Перед этим он был уволен с военной службы по состоянию здоровья.