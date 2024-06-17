"Независимость Украины – кидалово": бывшему сотруднику Минобразования сообщили о подозрении

Высмеивал независимость Украины в соцсетях

Бывшему работнику Министерства образования и науки (МОН) сообщено о подозрении из-за унижения национальной чести и достоинства. Фигурант высмеивал независимость Украины в соцсетях

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. Отмечается, что неправомерные действия мужчина совершал в социальной сети Facebook.

Он разместил на своей странице пост с заголовком "Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид". В нем должностное лицо писало, что независимость не всем бывшим республикам СССР пошла на пользу. А независимость Украины назвал "кидаловом" и раскритиковал листовки, которые агитировали голосовать за выход Украины из СССР 1 декабря 1991 года.

По его словам, люди голосовали не за независимость, а за обещания скорого обогащения. В прокуратуре утверждают, что мужчина распространил мысли, взгляды и убеждения, содержание которых оскорбительно для украинского народа, унижает его национальную честь и достоинство на основе национальной принадлежности, политических и идеологических убеждений.

Отметим, что чиновник был уволен из МОН по результатам дисциплинарного производства, начатого сразу после скандальной публикации. По данным телеграмм-каналов, речь идет о бывшем государственном эксперте в группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки, который был уволен еще в августе 2023 года.

Ему, при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева, сообщено о подозрении по факту совершения умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства (ч. 1 ст. 161 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ задержала автора популярного украинского Telegram-канала. Речь идет о запорожском блогере Вячеславе, который ведет канал Supernova+.