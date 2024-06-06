СБУ уже взялась за одного генерала: что известно о взорвавших Каховскую ГЭС (фото)

Журналисты установили детали

В четверг, 6 июня, прошел ровно год с момента подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области. Со временем удалось выяснить, кто именно совершил этот теракт.

По данным "Схем", подрыв совершили саперы 205-й мотострелковой бригады ВС РФ из Будённовска Ставропольского края. Отмечается, что командующим этой бригадой был 43-летний полковник Роман Титов из Алтайского края.

Журналисты получили список персонального состава бойцов 205 ОМСБр в одном из государственных органов обороны Украины и сверили часть данных с помощью других источников – российских соцсетей и наградных документов.

Полковник Титов до возглавления бригады был известен украинским разведчикам. По данным ГУР, Роман Титов с марта 2015 года принимает "непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины".

По данным Службы безопасности Украины, приказал взорвать дамбу ГЭС отдал командующий российской оккупационной группировкой "Днепр" генерал Олег Макаревич. Это произошло в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.

По материалам СБУ Макаревичу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В свою очередь украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале обнародовал фото, на которых изображен Макаревич со своей женой Анжелой и дочерью Евгенией. По его словам, российский генерал сразу же после подрыва отправил семью отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты.

Что известно об Олеге Макаревиче

Макаревич – кадровый русский военный, генерал-полковник. Ему уже 61 год. В советской, а впоследствии и в российской армии он с 1979 года.

Военная карьера Макаревича:

1979 – 1984 годы – обучение в Московском общевойсковом командном училище;

с 1984 года – служба в группе советских войск в оккупированной части Германии (ГДР);

с 1998 года – начальник штаба, заместитель командира мотострелковой дивизии;

с 2002 года – командир 42 мотострелковой дивизии;

с 2006 года – начальник штаба, заместитель командира 22-й армии России;

с 2008 года – командующий 2 армией России;

с 2012 года – командующий 36 армией России;

с 2013 года – заместитель командира войск западного военного округа;

с 2017 года – командующий береговыми войсками военно-морского флота;

в течение 2023 года – командующий оккупационной группировкой "Днепр" на Херсонщине и Запорожье.

Макаревич воевал в Чечне и Сирии. В конце октября 2023 года его сняли с должности командующего группировкой "Днепр". На его место был назначен Михаил Теплинский, который до этого был заместителем командующего всех оккупационных войск в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку фото и видео последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Очередное военное преступление оккупантов привело к масштабным затоплениям, человеческим жертвам и нанесло непоправимый ущерб природе.