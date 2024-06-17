Работники еще одной сферы получат бронь от мобилизации, но только на год

Это касается также не всех работников

Работники еще одной сферы экономики будут иметь бронирование от мобилизации в год. Речь идет именно об аграриях.

Об этом сообщает Министерство финансов. Отмечается, что такое решение необходимо, чтобы условия сбора урожая были безопасными.

"Работников агросектора будут бронировать на год. Чтобы создать условия безопасного сбора урожая, работников аграрного сектора будут бронировать от мобилизации", — говорится в сообщении.

Для безопасной деятельности аграриев, как отмечает Минфин, было принято несколько решений, в частности:

первое – это автоматически пролонгированные существующие бронирования на три месяца без необходимости подачи ни одного пакета документов;

второе – дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть;

третье касается только определенных профессий, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи. Количество бронирований таких работников ограничено, ведь его могут получить только критически необходимое количество сотрудников. Это будут согласовывать военные.

Ранее "Телеграф" писал, что ради стабильной работы бизнеса власти могут разрешить заплатить за бронирование некоторых работников. Для этого введут специальный сбор. Такая идея заложена в проект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных" (№11332), внесенный группой народных депутатов.