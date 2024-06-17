"Справедливий мир можливий": Зеленський розповів, що робитиме Україна після Саміту миру

Графік вже складено

Україна готує конкретні кроки щодо того, щоб більше країн світу приєдналися до підсумкової декларації Саміту миру. На цьому буде зроблено акцент зовнішньої дипломатії у літні місяці.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. За його словами, тему подальших кроків було обговорено на спеціальній нараді 17 червня.

"Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту. Готуємо роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об’єднатися заради чіткої конкретики, рішень та планів тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично зараз уже є попередній графік роботи на літні місяці", — сказав він.

За словами глави держави, темпи комунікації з партнерами збережуться на колишньому рівні.

Зеленський також зазначив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, а тому найбільше прагне справедливого миру і тепер бачить, що він можливий.

Як повідомлялося раніше, у Швейцарії з 15 по 16 червня проходив Саміт світу. За словами президента України, його мета полягає в тому, щоб світова більшість зробила конкретні кроки щодо вирішення питань пов’язаних з ядерною та продовольчою безпекою, а також щодо повернення депортованих осіб, у тому числі і викрадених росіянами дітей.

Очікується, що наступний саміт відбудеться через кілька місяців, проте точніші терміни поки не називаються.