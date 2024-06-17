Есть две проблемы: в США рассказали, почему Украина пока не вступила в НАТО

В США делают все возможное, чтобы Украина победила

Будущее Украины связано с членством в НАТО. Однако у нее есть два препятствия, которые ее от этого удерживают — война и коррупция.

Об этом рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга в понедельник. По его словам, президент Джо Байден "твердо уверен", что Североатлантический альянс является частью будущего Украины.

Кирби отверг предположение, что условия вступления Украины в НАТО были "неопределенными", при этом подчеркнув, что Вашингтон оказывает всю возможную поддержку, чтобы она смогла победить в войне против России. Это является главным препятствием на пути вступления в Альянс.

"Как бы это ни выглядело, у них все равно будет длинная граница с Россией и обоснованная угроза безопасности украинского народа. Именно поэтому президент и другие члены G7 подписали двусторонние соглашения о безопасности", — сообщил он.

Также он отметил, что еще одной проблемой, которую Украине предстоит решить, будет коррупция.

Как сообщалось ранее, о том, что Украина должна закончить войну прежде чем вступать в НАТО ранее говорил генсек организации Йенс Столтенберг.