"Путин не боится НАТО": Волкер рассказал, зачем россияне раздувают тему угрозы от Альянса

Россия использует некоторые нарративы, чтобы ввести в заблуждение людей на Западе

Россия не боится расширения НАТО, но использует это как оправдание своей агрессии. Мало того, у нее были границы с Альянсом с самого момента его основания.

Об этом рассказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время международного форума Black Sea Security Forum в Одессе. При этом, он подчеркнул, что вокруг этой темы есть много заблуждений, которые на Западе продолжает распространять Кремль.

Среди таковых он выделил нарратив о том, что России якобы пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Волкер отметил, что это заявление приписывают бывшему государственному секретарю США Джеймсу Бейкеру, хотя он сам неоднократно выступал после этого с заявлениями о том, что такого обещания он не давал.

"Даже человек, который вроде бы это сказал, не делал этого. Однако они (россияне, — ред.) продолжают это использовать", — сказал Волкер.

Также он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин никогда не нападал на страны НАТО, но воевал с теми, которые хотели стать его частью. Это в первую очередь касается Грузии и Украины, но также в этом контексте Волкер отметил то, что часть Молдовы находится под оккупацией.

Чиновник добавил, что также вполне некорректно утверждение, что Россия боится иметь общую границу с НАТО, поскольку с самого момента создания организация имела общую сухопутную границу в Норвегии. Также он отметил, что это же касается морской близости в Арктике, Черном море и в Беринговом море, где США и Россию отделает лишь один пролив.

"Так что это просто вымысел, который Путин использует, чтобы запутать западные общества и оправдать свои вооруженные нападения", — сказал Волкер.

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, однако для этого та должна согласиться на ряд принципиальных моментов.