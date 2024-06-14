"Он не в состоянии": в НАТО и США жестко ответили на условия Путина по переговорам

Путин может в любое время закончить войну, если этого захочет

На Западе отреагировали на путинские условия для переговоров с Украиной и "окончательного завершения войны". Там призвали оккупантов убираться с территории нашей страны.

Так, например, глава Минобороны США Ллойд Остин напомнил, что кремлевский лидер незаконно оккупировал территорию суверенного государства. По его словам, Путин не в состоянии диктовать Украине, что ей делать для установления мира.

"Это как раз то поведение, которого мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", – отметил он.

Помимо этого глава Пентагона обратил внимание на то, что Путин может в любое время закончить войну, если этого захочет.

"И мы призываем его это сделать и вывести свои войска с суверенной территории Украины", – сказал Остин.

Также новые хотелки Путина прокомментировал и глава НАТО Йенс Столтенберг.

"Это не Украина должна выводить войска из украинской территории. Это РФ должна вывести свои войска с оккупированной украинской территории…Это (путинские условия — Ред.) не предложение мира, а предложение еще большей агрессии, еще большей оккупации, и она демонстрирует, что целью России является контроль над Украиной", — говорит он.

Напомним, Путин для мирных переговоров и прекращения войны требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Диктатор подчеркнул, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части. Также он требует отказа Украины от вступления в НАТО.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского ответили на "мирный план" Путина.