"Это минимальное условие": Столтенберг рассказал, что должна сделать Украина, чтобы вступить в НАТО

Украина должна сначала победить

Украина не сможет присоединиться к НАТО пока находится в состоянии войны. Поэтому для вступления в Альянс ей надо сначала победить в войне против России.

Об этом рассказал генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе. По его словам, на заседании министров обороны стран-членов организации будет согласован "мощный текст по вопросу членства Украины".

"Нам надо убедиться в том, что Украина победит. Это минимальное условие для того, чтобы Украина стала членом Альянса", — сказал он.

По его словам, после этой встречи, которая состоится 13 июня, станет более ясным то, что Украина присоединиться к НАТО.

Он также ждет от союзников, что те сделают важные объявления в период до саммита и на саммите по предоставлению большего количества военной техники: противовоздушной обороны, артиллерии, ракет, "которые срочно необходимы для обеспечения победы Украины".

"Без этого, конечно, не может быть и речи о членстве в Альянсе", – добавил он.

Как сообщалось ранее, до этого Столтенберг провел встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, во время которой смог договориться с тем, что Будапешт не будет блокировать никаких инициатив Альянса в отношении Украины. При этом сама Венгрия в этих инициативах участвовать не будет.

Также в НАТО намерены создать должность старшего гражданского представителя в Украине, задачей которого станет координация поддержки Украины со стороны Альянса, в том числе военной помощи от разных стран.