В "Резерв+" теперь можно исправить данные онлайн, но есть нюанс

Функция "Исправить данные онлайн" доступна не во всех случаях

В приложении от Министерства обороны "Резерв+", которым украинцы пользуются для обновления данных, стала доступна еще одна функция. В частности, теперь можно исправить данные онлайн.

Но это касается всего двух случаев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что функция "Исправить данные онлайн" доступна для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберег";

Данные не найдены – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении "Резерв+".

Отметим, что в приложении "Резерв+" теперь также доступен электронный военно-учетный документ. Это позволит военнообязанным не носить бумажный военный билет, а при необходимости воспользоваться данной программой. Разработчики программы отмечают, что в новом обновлении доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

Напомним, по информации Минобороны, если данные в "Резерв+", отображаемые из реестра "Оберіг", некорректны, необходимо обратиться в ТЦК для их актуализации. Это может быть вызвано нарушением правил военного учета (например, вы давно не посещали ТЦК и не обновляли данные) или человеческим фактором (ошибки при оцифровке или внесении данных).