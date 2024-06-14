Ждать ли повестку после обновления данных в "Резерв+": в Минобороны дали четкий ответ

Обновление данных в "Резерв+" является исполнением требования закона

Обновление данных в приложении "Резерв+" совсем не означает, что после этого военнообязанному обязательно придет повестка. Это же касается и направления на ВЛК. Обновление данных через приложение и получение повестки – это параллельные процессы.

Об этом "Телеграфу" рассказали в Управлении печати и информации Министерства обороны Украины. Полную версию материала читайте по ссылке: Топ-9 горячих вопросов о "Резерве+". Ответы Минобороны все расставили по местам

"Обновление данных в "Резерв+" является исполнением требования закона, тогда как направление на ВЛК — это процедура военного учета для определения пригодности военнообязанного. Поэтому получение направления на ВЛК не зависит от того, обновил ли военнообязанный данные в "Резерв+"", — отметили в Минобороны.

Ранее разъяснения по этому поводу предоставил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. По его словам, с точки зрения закона направлять на ВЛК через электронные средства коммуникации нельзя.

Ранее "Телеграф" разбирался с основными нововведениями по мобилизации, которые ввело правительство своим новым постановлением. Принято несколько важных изменений.