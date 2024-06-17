Внес некорректные данные в "Резерв+": в Минобороны объяснили, нужно ли идти в ТЦК

Функционал приложения планируют расширить

Некоторые украинцы, обновившие данные в приложении "Резерв+", могли внести некорректные данные. Нужно ли обращаться в территориальный центр комплектования для их исправления?

На это и еще много подобных вопросов есть ответ в материале "Телеграфа": "Топ-9 горячих вопросов о "Резерв+". Ответы Минобороны все расставили по местам".

"Во-первых, в приложении "Резерв+" отображается информация из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберег"). Поэтому, если данные некорректны, это может быть из-за ошибки в реестре, а не в приложении", – подчеркнули в министерстве.

По информации Минобороны, если данные, отображаемые из реестра "Оберег", некорректны, необходимо обратиться в ТЦК для их актуализации. Это может быть вызвано нарушением правил военного учета (например, вы давно не посещали ТЦК и не обновляли данные) или человеческим фактором (ошибки при оцифровке или внесении данных).

"Сейчас в приложении "Резерв+" есть возможность обновить только данные, предусмотренные законом. Но мы работаем над расширением функционала, чтобы разрешить автоматическое обновление других данных в реестре", — сообщили в министерстве.

Напомним, что в Минобороны рассказали, ждать ли повестку после обновления данных в "Резерв+". Там заметили, что обновление личной информации через приложение и получение повестки – это параллельные процессы.