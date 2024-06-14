Обновил данные в "Резерв+", а доказать ТЦК это не можешь: что делать и как действовать

Регистрация в "Резерв+" не обязательна

Некоторые украинцы, обновившие данные в приложении "Резерв+" или территориальном центре комплектования (ТЦК), могут столкнуться с тем, что из-за отсутствия света и связи нет возможности доказать это. Что в таком случае делать?

На это и еще много подобных вопросов есть ответ в материале "Телеграфа": "Топ-9 горячих вопросов о "Резерв+". Ответы Минобороны все расставили по местам".

Отмечается, что доказывать должностным лицам ТЦК регистрацию в "Резерв+" нет необходимости. Ведь использование приложения добровольно и базируется на выборе граждан для их удобства. Оно не обязывает человека.

"Если речь идет о подтверждении факта обновления данных, то работники ТЦК и полиции смогут это проверять после 16 июля — только через два месяца, которые закон отводит на процедуру обновления данных", — говорят в Минобороны.

Однако уже после 16 июля для загрузки QR-кода в приложении, можно будет использовать функцию сохранения в формате PDF на телефоне пользователя или распечатать его. Это следует сделать заранее, чтобы при встрече с ТЦК при отсутствии доступа к сети не возникло проблем.

"Вместе с удостоверением личности (паспортом) этот QR-код будет служить инструментом для проверки военно-учетного документа и содержащихся в нем данных", — добавляют в МОУ.

Напомним, что в Минобороны рассказали, ждать ли повестку после обновления данных в "Резерв+". Там заметили, что обновление личной информации через приложение и получение повестки – это параллельные процессы.

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