Мобилизация: я вижу себя в розыске в "Резерв+", что делать?

Адвокат посоветовал, как вести себя в такой ситуации.

После установления официального приложения "Резерв+" у некоторых украинцев начал высвечиваться статус "в розыске". Это происходит после загрузки приложения и обновления данных. "Телеграф" расспросил адвоката, что делать в таком случае.

С уголовным розыском это не связано, — адвокат

Статус "в розыске" в приложении "Резерв+" может появляться у военнообязанных, если были нарушены правила мобилизационного учета, пояснил в комментарии "Телеграфу" военный адвокат Сергей Дубок.

Так, согласно новому закону, после 25 лет, когда заканчивается призывной возраст, человек переходит в разряд военнообязанных.

"Если гражданин не явился в ТЦК, он приобретает статус "в розыске", но с уголовным розыском это не связано. Также это касается тех, кто переезжает в другие населенные пункты, не снявшись с военного учета по предварительному месту регистрации." Чтобы избавиться от этого статуса, можно обратиться на горячую линию Министерства обороны.

Вторая опция – связаться непосредственно с территориальным центром комплектования (ТЦК) по месту жительства.

"Там можно узнать, как были нарушены правила мобилизационного учета и что нужно сделать для урегулирования ситуации. Обычно необходимо лично посетить ТЦК для решения вопроса", — рассказывает адвокат.

Статусы в "Резерв+"

"Резерв+" — альтернативный способ обновить свои данные онлайн без очередей в ТЦК или личного визита в ЦНАП. Обновить данные нужно до 16 июля, потому что таковы требования нового закона о мобилизации.

В приложении можно увидеть один из пяти статусов:

на учете,

уточняется,

в розыске,

снято с учета,

исключено из учета.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы жалуются, что приложение "Резерв+", созданное как реализация электронного кабинета для призывников, военнообязанных и резервистов, не признается на границе.