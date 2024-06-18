Е-билет в "Резерв+" – это замена "военнику" или приписному удостоверению? Адвокат дала разъяснение

Категория учета (военнообязанный, резервист или призывник) будет указана в самом ВОД

Введенный в приложение "Резерв+" электронный военный билет является альтернативой бумажному и создан для удобства военнообязанных, поскольку теперь они могут предъявить QR-код. Разделений военно-учетных документов в зависимости от категории теперь нет.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она ответила на популярный вопрос о том, является ли электронный ВОД заменой военному билету или приписному удостоверению.

"Теперь нет разделений военно-учетных документов в зависимости от категории. И призывники, и военнообязанные, и резервисты будут иметь одинаковый военно-учетный документ", — сказала Тарасенко.

Она также добавила, что категория учета (военнообязанный, резервист или призывник) будет указана в самом ВОД.

Обо всех нюансах новой функции в приложении читайте в материале "Телеграфа": "Е-военный билет в "Резерв+": адвокат разъяснила, что это и как он будет работать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в приложении "Резерв+" бывают сбои и он периодически вылетает. В Министерстве обороны Украины объяснили, с чем это связано.