"Резерв+" не катит? Почему украинцев могут завернуть на границе

На границе пограничники могут потребовать военно-учетный документ

Некоторые украинцы жалуются, что приложение "Резерв+", которое было создано как реализация электронного кабинета для призывников, военнообязанных и резервистов, не признается на границе. Этому есть объяснение.

Об этом "Телеграфу" рассказали в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины для материала "ТОП-9 горячих вопросов про "Резерв+". Ответы Минобороны все расставили по местам".

Там объяснили, что на границе пограничники могут потребовать военно-учетный документ, а "Резерв+" не выполняет эту функцию, но это изменится после внедрения QR-кода с 18 июня. До этого момента необходимо использовать приписное свидетельство, военный билет или получить новый военно-учетный документ ТЦК.

"Процедура на границе не связана с требованием обновить данные. Помимо закона об обновлении данных, существуют правила военного учета. В соответствии с ними, призывники, военнообязанные и резервисты должны уведомлять ТЦК об изменениях в гражданском состоянии, месте регистрации, учебы, а также периодически обновлять данные о своем состоянии здоровья путем прохождения военно-врачебной комиссии. Обновление данных через "Резерв+", в ЦНАПе или ТЦК в соответствии с Законом "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не освобождает от необходимости соблюдения правил военного учета.", — объяснили в Минобороны.

Нарушение вышеуказанных правил влечет за собой административную ответственность и, при необходимости, объявление военнообязанного в розыск.

Напомним, ранее мы писали о том, ждать ли повестку после обновления данных в "Резерв+".