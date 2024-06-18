Что такое электронный военный билет и как он будет работать: адвокат дала важные разъяснения

Украинцам ответили на ряд волнующих вопросов

Со вторника, 18 июня, в приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ (ВОД). Разработчики пообещали, что эта функция позволит военнообязанным не носить с собой бумажный документ.

Действительно ли это так и как будет работать инновация рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она ответила на самые распространенные вопросы, касающиеся ВОД в своем Telegram.

В первую очередь правозащитница объяснила, что "электронный ВОД" это тот же военный билет. Но у него другая форма. Не отпечатанный на бумаге, а электронный. Это подтверждается соответствующим постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. №559. Военно-учетный документ в электронной форме и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Получить военный билет в электронной форме можно в "Резерв+". Если человек устраивает только бумажный документ, он может не устанавливать приложение.

"Другого способа получить электронный ВОД, чем установка приложения "Резерв+", не существует", — подчеркнула адвокат.

По словам Дарьи Тарасенко, человек может не носить с собой бумажный ВОД, если у него электронный. При проверке документов представителями ТЦК и СП, полиции или ГНСУ можно предъявлять ВОД с помощью приложения.

О том, можно ли распечатать этот кюар-код и показывать распечатку, адвокат объяснила: "Согласно формулировкам Постановления КМУ 559 — да (см. п. 11). Но предъявлять непосредственно в телефоне — надежнее".

Также правозащитница уточнила, что военный билет/временное удостоверение старого образца остается в силе. Но можно получить бумажный ВОД нового образца, если есть такое желание.

"Теперь нет разделений военно-учетных документов в зависимости от категории. И призывники, и военнообязанные, и резервисты будут иметь одинаковый военно-учетный документ. Категория учета (военнообязанный, резервист или призывник) будет указана в самом ВОД", — отметила Дарья Тарасенко.

Напоследок адвокат объяснила, будет ли у человека ВОД, если бумажный документ потерян или вообще нет военного билета. "Если информация о вас есть в реестре, электронный ВОД сформируется независимо от того, есть ли у вас бумажный экземпляр ВОД и какого образца", — сказала она.

Ранее "Телеграф" объяснил, что делать, если надлежащего военно-учетного документа нет и нужно получить отсрочку от мобилизации.