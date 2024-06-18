Е-квиток у "Резерв+" – це заміна "воєннику" чи приписному посвідченню? Адвокат надала роз’яснення

Категорія обліку (військовозобов’язаний, резервіст чи призовник) буде вказана у самому ВОД

Введений у додаток "Резерв+" електронний військовий квиток є альтернативою паперовому та створений для зручності військовозобов’язаних, оскільки тепер вони можуть пред’явити QR-код. Поділів військово-облікових документів, залежно від категорії, тепер немає.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла адвокат Дар’я Тарасенко. Вона відповіла на популярне питання про те, чи є електронний ВОД заміною на військовий квиток або приписне посвідчення.

"Тепер немає поділів військово-облікових документів залежно від категорії. І призовники, і військовозобов’язані, і резервісти матимуть однаковий військово-обліковий документ", — сказала Тарасенко.

Вона також додала, що категорію обліку (військовозобов’язаний, резервіст чи призовник) буде зазначено у самому ВОД.

Про всі нюанси нової функції у додатку читайте у матеріалі "Телеграфа": "Є-військовий квиток у "Резерв+": адвокат роз’яснила, що це і як він працюватиме" .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у додатку "Резерв+" бувають збої і він періодично вилітає. У Міністерстві оборони України пояснили, із чим це пов’язано.