Приложение "Резерв+" не срабатывает у многих пользователей: почему так происходит и что делать

Пользователи в соцсетях жалуются на неполадки в приложении

Прошел ровно месяц с момента, как в Украине запустили приложение "Резерв+", в котором военнообязанные могут обновить данные Однако в программе есть проблема — у многих она не работает или глючит. Новые сложности также возникли и с введением QR-кода, который предоставляет электронному военно-учетному документу юридическую силу бумажного.

Пользователи нередко жалуются на неисправности приложения. К примеру, некоторые так и не смогли обновить данные. При этом баги фиксируются и на IOS, и Android.

"Телеграф" собрал в социальных сетях жалобы пользователей и объяснения Минобороны, почему с приложением есть такие проблемы.

Комментарии в сети

"Не авторизуется с айфона. После подтверждения банк ид и возвращения в браузер для продолжения авторизации пишет 404 ошибку";

"Не работает. Пожалуй, не было времени протестировать перед запуском";

"Как всегда, что-то пошло не так";

"Никаких данных не подтянуло. Авторизовался, но данных свеженьких нет… Какие-то старые данные";

"Нет кьюар-кода. Снес, заново установил – нет нигде".

При этом, даже после обновления приложения далеко не у всех исчезают неполадки.

Почему в работе приложения есть проблемы

18 мая в Минобороны Украины сообщили, что авторизация в приложении "Резерв+" может работать не у всех одновременно, поскольку оно защищено от DDOS-атак

"Приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно. Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания", – заявили в оборонном ведомстве.

Позже в Минобороны объяснили, что столь большого количества запросов на авторизацию, как в первые часы и дни, они не ожидали. Это создало излишнюю нагрузку, но в то же время указало на проблемы с учетом мобилизованных военнослужащих — они часто также были включены в реестр "Оберег" с ошибочным статусом "в розыске". Чтобы исправить ситуацию и выделить данные действующих воинов, летом в Украине должно заработать приложение "Армия+".

Стоит добавить, что количество загрузок в "Резерв+" достигло миллиона. После запуска приложения более 14 тысяч военнообязанные обновили свои учетные данные, будучи за границей.

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко пояснила, что QR-код в "Резерв+" пока появился не у всех, потому что его запускают "несколькими волнами".

"Мы видим статистику. Успешно загрузили уже электронный военно-учетный документ 62 тысячи пользователей. Это очень большой спрос, поскольку это было всего за несколько часов. И дальше приложение будет абсолютно всем доступно в маркетах", — сообщила она.

Что делать, если "Резерв+" не работает или выдает ошибки

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона рассказал, что в приложении действительно были перегрузки, поскольку за короткий промежуток времени в приложении пытались зарегистрироваться полутора миллиона человек.

"Это технические моменты, которые можно решить: надо обратиться к своему ТЦК или ЦПАУ. Нужно понимать, что в сервис подтягивается информация из реестра "Оберег", куда вносили информацию работники ТЦК и ЦПАУ с бумажных карточек, от руки. Поэтому человеческий фактор здесь присутствует", — объяснил он.

Также Лазуткин подчеркнул, что эти вопросы будут решаться. Более того, не стоит волноваться, если после обновления данных у вас появляется другой статус. В данной ситуации нужно обратиться в ТЦК и СП или в сервисный центр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны Украины объяснили, почему удаление приложения "Резерв+" после авторизации не имеет смысла.