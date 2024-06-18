Почти как лисичка: в Запорожье заметили редкое природное явление (фото)

Чаще всего его наблюдают летом

В понедельник, 17 июня 2024 года, в небе над Запорожьем наблюдали редкое природное явление, напоминавшее внешне гриб-лисичку. Это было кучево-дождливое облако с наковальней.

Летом эти облака являются причиной возникновения таких метеорологических явлений как гроза со шквалистым ветром и градом. Об этом сообщают в Запорожском областном центре по гидрометеорологии.

В Запорожье образовалось облако в виде гриба

"17 июня 2024 года в небе над городом Запорожья наблюдалось кучево-дождливое облако с наковальней (Cumulonimbus incus), которое имело вид "гриба", — говорится в сообщении.

Необычная форма облака связана с таким явлением как инверсия. Это явление, когда температура воздуха увеличивается с высотой, вместо того чтобы уменьшаться.

"Такую причудливую форму облако принимает, когда в своем развитии встречается на высоте со слоем более теплого слоя воздуха (инверсией). Вертикальное развитие облака прекращается, а его вершина растекается под этим слоем в виде наковальни", — говорится в сообщении.

Интересно, что инверсии могут приводить к ухудшению качества воздуха. Это связано с тем, что они препятствуют вертикальному перемешиванию атмосферы. Что касается таких редких облаков, то они являются причиной грозы и других метеорологических явлений.

"Эти облака являются причиной возникновения таких метеорологических явлений, как гроза, град, шквал в летний период", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале лета в Киеве заметили редкое оптическое явление. Чтобы оно образовалось, должно совпасть несколько важных факторов.