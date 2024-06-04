На Волыни заметили огромное торнадо: впечатляющие фото и видео

Это красивое, но опасное явление

Вечером во вторник, 4 июня 2024, вблизи города Владимира Волынской области заметили редкое природное явление. Речь идет о торнадо.

Это явление было видно из разных уголков города. В Telegram-каналах появились фото и видео, в частности, как торнадо опускается на землю.

Природное явление было зафиксировано примерно в 19:20. Пока официальных сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

Торнадо — это опасное природное явление, обладающее разрушительной силой. Это мощный вихрь, вращающийся вокруг своей оси. Снаружи похож на рукав.

Обычно торнадо образуется во время бурь и гроз. Разрушительная сила этого явления связана с огромной скоростью воздушных потоков внутри. Средняя скорость перемещения составляет 50-60 км/ч. Внутри скорость ветра может достигать 400-500 км/ч.

Торнадо может разрушить все на своем пути: вырывать деревья, уничтожать дома и автомобили, повреждать электросети и другие коммуникации. К тому же он непредсказуем. Спрогнозировать вероятность возникновения, траекторию движения и силу невозможно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве заметили редкое природное явление. Оно очень красивое и образуется только если совпадают несколько важных факторов.