Помощь Украине в пути? Американские грузовые самолеты зафиксировали по пути в Польшу

Снабжение военной помощи США в Украину активизировалось. Грузовые рейсы фиксируют в направлении польского Жешува.

Об этом сообщает французское издание Le Monde. Журналисты отметили, что на аэродроме в Жешуве (Ряшев-Ясенка) приземлился транспортный самолет C-17 ВВС США, прибывший с американской базы Али аль-Салем в Кувейте, где хранятся военные материалы.

Также медийщики обращают внимание на регулярные грузовые рейсы компании Atlas Air между базами Чарлстон, Дувр, Тревис в США и Жешуве.

Все это происходит на фоне активизации сотрудничества между Украиной и США, а также переговоров в Саудовской Аравии, в ходе которых обсуждали возобновление поставок. Как известно, именно через польский Жешув осуществляется основная логистика военной помощи для ВСУ.

Ожидается, что США начнут снабжение дальнобойных бомб GLSDB для систем HIMARS, способных поражать цели на расстоянии до 161 км. Такие боеприпасы особенно важны, учитывая истощение запасов ракет ATACMS в Вооруженных силах Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что европейские страны пересматривают свои подходы к поддержке Украины, меняя акцент из возможной отправки войск на альтернативные варианты помощи.