Капитан "Титаника" и бессмертный правитель: ИИ "поздравил" Путина с годовщиной правления

Дольше в России правил разве что Иосиф Сталин

Владимир Путин остается у власти уже ровно 25 лет. За это время он прошел путь от сторонника сближения России с Западом, до идеолога "третьего пути", развязавшего наиболее масштабное кровопролитие в Европе со времен Второй мировой войны.

И хотя дедуле уже исполнилось 72 года, но судя по всему от власти он уйдет еще не скоро, и это упорное желание остаться во власти уже неоднократно становилось объектом разного рода шуток. "Телеграф" попросил искусственный интеллект создать мемы по этому поводу и вот что получилось.

Например, путинскую Россию он сравнил с легендарным "Титаником", который задумывался как что-то грандиозное, но что-то пошло не так.

Кроме того, вспомнилось и усердное нежелание Путина покидать Кремль, из-за чего даже пришлось менять конституцию России.

Неизвестно, на какие еще хитрости пойдет Путин, чтобы удержаться у власти. Однако развитие технологий может привести к тому, что будущее россиян выглядит не очень-то и радужно.

Возможно в этом случае к "Киберпутину" понадобится своя инструкция.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал мемы об аналогичном персонаже. Александр Лукашенко накануне провозгласил себя "президентом" в седьмой раз.