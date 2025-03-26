"Путин скоро умрет" и "ставьте на меня": Зеленский сделал ряд громких заявлений во время интервью в Париже

Президент в Париже прокомментировал зависимость от партнеров, заявления Уиткоффа, Трампа и будущее Путина

Снабжение критически важной развединформации, в частности о запуске баллистических ракет, остается полностью под контролем партнеров. Президент Владимир Зеленский признал, что у Украины до сих пор нет прямого доступа к таким данным.

Об этом он заявил в Париже в интервью французским журналистам. Владимир Зеленский находится в официальном визите во Францию.

"У нас никогда не было доступа к этим данным. С начала полномасштабного вторжения я настойчиво просил предоставить нам прямой доступ. Но мы благодарны за то, что разблокировали доступ к разведданным — это успех нашей команды", — отметил Зеленский.

Президент также прокомментировал заявления спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа, которые, по его словам, только мешают.

"Заявления Уиткоффа нам очень мешают. Мы боремся с Путиным и мы не хотим, чтобы у него было больше помощников. Нам сложно. Мы и так боремся со страной, которая по территории больше, но по достоинству меньше. Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. Даже если США выбрали сегодня тактику быть посередине – это посередине, а не ближе к Кремлю. Это важно", — подчеркнул он.

В то же время Зеленский прокомментировал громкое обещание Трампа завершить войну через 24 часа. По словам президента, он выполнит это обещание, если примет Украину в НАТО. Не осталось без внимания и состояние здоровья кремлевского диктатора.

"Путин скоро умрет, это факт, и закончится его беспечная и неудачная историческая жизнь", — заявил Зеленский.

Относительно отношений с Трампом и его контактов с Владимиром Путиным уточнил:

"У меня не столь близки отношения с Трампом, чтобы понять, насколько у него близки отношения с Путиным".

Президент также очертил свое видение мира. Он заявил, что его цель — сделать так, чтобы его дети могли идти по улице и не бояться, чтобы на них смотрели достойно. А насчет собственных политических перспектив высказался с иронией:

"Я младше Путина. Ставьте на меня — у меня лучше перспектива".

Пока президент давал интервью, в Париже Эйфелеву башню подсветили в цвет украинского флага — как знак поддержки Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Париже состоялась совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам переговоров. Лидеры обсудили военную помощь, возможность прекращения огня и позицию России в отношении мирных инициатив.