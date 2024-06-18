Майже як лисичка: у Запоріжжі помітили рідкісне природне явище (фото)
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Найчастіше його спостерігають влітку
У понеділок, 17 червня 2024 року, у небі над Запоріжжям спостерігали рідкісне природне явище, яке нагадувало зовнішньо гриб-лисичку. Це була купчасто-дощова хмара з ковадлом.
Влітку ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза зі шквалистим вітром та градом. Про це повідомляють у Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології.
У Запоріжжі утворилась хмара у вигляді гриба
"17 червня 2024 року у небі над містом Запоріжжя спостерігалася купчасто-дощова хмара з ковадлом (Cumulonimbus іncus), яка мала вигляд "гриба", — йдеться у повідомленні.
Незвичайна форма хмари пов’язана з таким явищем як інверсія. Це явище, коли температура повітря збільшується із висотою замість того, щоб зменшуватися.
"Таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплого слою повітря (інверсією). Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла", — йдеться у повідомленні.
Цікаво, що інверсії можуть призводити до погіршення якості повітря. Це пов’язано з тим, що вони перешкоджають вертикальному перемішуванню атмосфери. Що стосується таких рідкісних хмар, то вони є причиною виникнення грози та інших метеорологічних явищ.
"Ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період", — йдеться у повідомленні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку літа у Києві помітили рідкісне оптичне явище. Щоб воно утворилось, повинно збігтися декілька важливих факторів.