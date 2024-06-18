Майже як лисичка: у Запоріжжі помітили рідкісне природне явище (фото)

Найчастіше його спостерігають влітку

У понеділок, 17 червня 2024 року, у небі над Запоріжжям спостерігали рідкісне природне явище, яке нагадувало зовнішньо гриб-лисичку. Це була купчасто-дощова хмара з ковадлом.

Влітку ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза зі шквалистим вітром та градом. Про це повідомляють у Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології.

У Запоріжжі утворилась хмара у вигляді гриба

"17 червня 2024 року у небі над містом Запоріжжя спостерігалася купчасто-дощова хмара з ковадлом (Cumulonimbus іncus), яка мала вигляд "гриба", — йдеться у повідомленні.

Незвичайна форма хмари пов’язана з таким явищем як інверсія. Це явище, коли температура повітря збільшується із висотою замість того, щоб зменшуватися.

"Таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплого слою повітря (інверсією). Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла", — йдеться у повідомленні.

Цікаво, що інверсії можуть призводити до погіршення якості повітря. Це пов’язано з тим, що вони перешкоджають вертикальному перемішуванню атмосфери. Що стосується таких рідкісних хмар, то вони є причиною виникнення грози та інших метеорологічних явищ.

"Ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку літа у Києві помітили рідкісне оптичне явище. Щоб воно утворилось, повинно збігтися декілька важливих факторів.