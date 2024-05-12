В Украине есть "поющие пески": где можно встретить это уникальное природное явление

Это редкое явление стало символом фольклора многих стран и легенд и литературных произведений

На косе у реки Лапинки вблизи Никополя Днепропетровской области увидеть редкое явление — "поющие пески". Этот интересный звук может занимать от нескольких секунд до 15 мин

"Пение" песков происходит после дождя. Тогда верхний слой песчинок слипается и образует хрупкую корку. Эти звуки больше похожи на свист.

Обычно "поющие пески" можно слышать от нескольких секунд до 15 минут. При этом часто звук такой силы, что его слышно в десятках километров.

Отметим, что уникальный звук "поющих песков" среди пустынь стал символом фольклора многих стран и легенд и литературных произведений. К примеру, Марко Поло написал о злых пустынных духах, которые иногда наполняют воздух звуками всех видов музыкальных инструментов, а также барабанов и звуками бряцания оружия.

Также рассказы о поющих дюнах можно встретить в сказках тысячи и одной ночи и в классическом произведении в жанре научной фантастики Дюны (Herbert, 1984).

Чарльз Дарвин при описании своего путешествия на "Бигле" тоже вспоминает об этом уникальном явлении с песком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае жители Одессы могли наблюдать в небе необычное природное явление — огромный ореол вокруг солнца, который поход на радугу.