Впервые за 32 года КПИ получил нового ректора: что о нем известно

В вузе прошли выборы

Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского получил нового ректора. По результатам второго тура выборов победил Анатолий Мельниченко.

Об этом сообщает пресс-служба КПИ. Отмечается, что в голосовании приняли участие 2318 человек, или 72,30% от общего количества избирателей. Признаны недействительными 11 бюллетеней, или 0,34% от общего количества бюллетеней (0,47% от количества выданных бюллетеней).

За кандидатуру Алексея Жученко отдали свои голоса 945 человек, или 29,48% от общего числа избирателей (40,77% от числа принявших участие в голосовании). А за Анатолия Мельниченко — 1256 человек, или 39,18% от общего числа избирателей (54,18% от числа принявших участие в голосовании).

Кроме того, не поддержали ни одного из кандидатов – 106 человек. Или 3,31% от общего числа избирателей (4,57% от числа принявших участие в голосовании).

Что известно о новом ректоре

Анатолий Мельниченко родился 4 мая 1979 в Ужгороде. Женат. Имеет двоих сыновей.

В 1996–2002 годах учился в КПИ на факультете социологии. Получил степень магистра по административному менеджменту. Имеет диплом с отличием. В 2002-2005 годах учился в аспирантуре КПИ. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук в 2006 году по специальности "Философия образования".

В 2020-2022 учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого на международно-правовом факультете. Получил степень магистра права. Проходил стажировку в США (2010, 2015, 2024 годы), Великобритании (2018 год), Нидерландах (2023 год).

С 2020 года занимал должность проректора по учебной работе КПИ. Имеет более 21 года управленческого опыта в заведении высшего образования.

Стоит отметить, что новый ректор КПИ избран впервые за последние 32 года. До этого должность ректора неизменно занимал Михаил Згуровский.

Напомним, в мае в соцсетях появилось распоряжение ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова, которое касается доставки студентов и сотрудников в территориальные центры комплектования и социальной поддержки транспортом вуза.