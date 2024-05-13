Зеленский ответил на предложение уволить ректора КНУ Бугрова

Глава государства уже обратился в Кабинет Министров и Офис генерального прокурора

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова. Автор петиции подозревает ректора в хищении государственного имущества, коррупции и безнравственном поведении в условиях военного времени.

В ответе, опубликованном на сайте Офиса президента, Зеленский выразил благодарность за активную гражданскую позицию поддержавших петицию, но подчеркнул необходимость проверки обвинений перед увольнением. Президент отметил, что закон не допускает оснований для увольнения на основании доказательств, полученных незаконным путем или предположений.

"Прежде чем привлечь к уголовной ответственности указанное в обращении руководителя университета или уволить его с должности, необходимо осуществить проверку изложенных сведений уполномоченными органами", — подчеркивает глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что изменения в Закон Украины "О высшем образовании" об обязательном увольнении руководителей учреждений высшего образования за хищение государственного имущества, коррупцию и аморальное поведение во время действия военного положения, которые предлагает автор петиции, уже предусмотрены в действующем законодательстве любого гражданина Украины.

Также президент обратился в Кабинет Министров и Офис генерального прокурора с просьбой проработать поднятые в петиции вопросы и сообщить автору о результатах рассмотрения.

Напомним, ректор КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров стал владельцем квартиры в элитной киевской новостройке. Правда, задекларированных средств на нее не хватило бы.

По данным реестра прав на недвижимое имущество, 21 декабря 2023 года Бугров оформил на себя 2-комнатную квартиру площадью 74,7 кв. м. в ЖК White Lines. Сейчас такие квартиры стоят более 200 тысяч долларов.

Журналисты получили договор на покупку квартиры и проанализировали декларации ректора. Выяснилось, как Бугров приобрел жилье, на которое не было денег.

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