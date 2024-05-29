Студентов и работников КНУ им. Шевченко будут возить в ТЦК транспортом вуза: ректор подтвердил информацию

Возможность обеспечат тем, кто не может доехать за свой счет

В соцсетях появилось распоряжение ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова, которое касается доставки студентов и сотрудников в территориальные центры комплектования и социальной поддержки транспортом вуза.

Бугров подтвердил информацию, пишет "Информатор". Он отметил, что распоряжение выдано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров об обеспечении оповещения и доставки военнообязанных.

"Распоряжение подготовлено 2-м военно-мобилизационным отделом университета и соответствует Порядку призыва граждан на военную службу во время мобилизации в особый период, утвержденного Постановлением Кабмина. Мы должны оповестить студента или сотрудника о вызове в ТЦК. А в случае, если они, например, говорят, что не могут туда доехать за свой счет, то обеспечиваем им эту возможность — доехать до пункта назначения", — рассказал ректор КНУ им. Шевченко.

По распоряжению директор центра логистики и транспортного обслуживания университета должен предоставить автотранспорт для штаба оповещения для перевозки работников, студентов и докторантов в пункты сбора районных (городских) ТЦК и СП.

Распоряжение ректора КНУ им. Шевченко

Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные должны в течение 60 дней обязательно обновить свои персональные данные. А по истечении этого срока, с 16 июля, повестки начнут рассылать по почте.

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