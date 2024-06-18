В "Резерв+" появятся данные о брони: когда будет доступен новый документ

В Минобороны прогнозируют запустить новую функцию как можно скорее

После появления в приложении "Резерв+" электронного военно-учетного билета, в скором времени также появится и документ о бронировании. Планируется, что он будет доступен уже к концу недели — 22 июня.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, процесс добавления брони в "Резерв+" требует времени.

Ведь еще не все данные были внесены операторами территориальных центров комплектования (ТЦК).

"Но после скачивания этих данных это сделает возможным корректное отображение в Резерв+" — отметила она.

Напомним, что э-билет является привычным для всех военным билетом, но имеет другую форму — не печатную, а электронную. Но и тот и другой варианты документа имеют одинаковую юридическую силу.

Наличие приложения "Резерв+" позволит военнообязанным не носить бумажный военный билет, а при необходимости пользоваться данной программой.

Обо всех нюансах новой функции в приложении читайте в материале "Телеграфа": "Э-военный билет в "Резерв+": адвокат разъяснила, что это и как он будет работать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в приложении "Резерв+" теперь можно исправить данные в режиме онлайн. Однако есть один важный нюанс.